Ο Λιονέλ Μέσι ήταν για άλλη μια φορά καθοριστικός με την Ίντερ Μαϊάμι, οδηγώντας το ματς κόντρα στο Σινσινάτι στην παράταση (2-2) χάρη σε δύο ασίστ (η μία στο 90+7'), με την ομάδα του εν τέλει να προκρίνεται στα πέναλτι.

Το άστρο του Λιονέλ Μέσι οδηγεί την Ίντερ Μαϊάμι σε νέες κορυφές. Μετά την κατάκτηση του παρθενικού τίτλου της ιστορίας της στον τελικό του Leagues Cup, η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου των ΗΠΑ, οφείλοντάς την σε μεγάλο βαθμό στον απόλυτο σταρ της ο οποίος με δύο ασίστ και τη δεύτερη στο 90+7' κατάφερε να σώσει την παρτίδα και να στείλει το ματς στην παράταση (2-2, 3-3 παρ, 4-5 πεν.)!

Το Σινσινάτι προηγήθηκε με 2-0 νωρίς στο δεύτερο μέρος και έβαλε δύσκολα στην παρέα του Λέο, ο οποίος, όμως, το πήρε για άλλη μια φορά... προσωπικά. Έστω κι αν δεν σκόραρε ο ίδιος, μετέτρεψε τον συμπαίκτη του Καμπάνα σε εκτελεστή, σερβίροντας πρώτα το 2-1 στο 68' και στο φινάλε το γκολ της ισοφάρισης με συστημένη μπαλιά στο κεφάλι του επιθετικού από το Εκουαδόρ.

🚨GOAL | Cincinnati 2-2 Inter Miami | Campagna Assists by Lionel Messi pic.twitter.com/gA0BkL74AY

Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση όπου η Ίντερ Μαϊάμι ανέτρεψε προσωρινά το σκορ με γκολ του Μαρτίνες, πριν ο Κούμπο αποκαταστήσει την ισορροπία για το 3-3 σε 120 λεπτά αγώνα. Έτσι, η μάχη κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι και Ίντερ Μαϊάμι αποδείχθηκε «ψημένη» μετά τη νικηφόρο διαδικασία στον τελικό του Leagues Cup, ευστοχώντας σε όλες τις εκτελέσεις για το τελικό 5-4 με ήρωα για άλλη μια φορά τον κίπερ Κάλεντερ που απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι των γηπεδούχων.

THE SCENES!



DRAKE CALLENDER SAVES, THE LOCAL KID BENJAMIN CREMASCHI WINS IT! 🔥 pic.twitter.com/HqHOAYoEcY