Ο 36χρονος Λιονέλ Μέσι καταθέτει μερικά ακόμα διαπιστευτήρια της ασύγκριτής ποιότητάς του στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός σταρ έχει πετύχει ήδη πέντε γκολ σε μόλις τρεις εμφανίσεις για τη νέα του ομάδα, φιγουράρει σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων καθώς οι οπαδοί κατακλύζουν τις κερκίδες για να τον δουν να παίζει, ενώ φυσικά ακόμα και στους δρόμους του Μαϊάμι σε περίπτωση που τον συναντήσουν, κάνουν τα πάντα για να αλληλεπιδράσουν με τον άνθρωπο που οδήγησε την Αργεντινή στην τρίτη της κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τον pulga να οδηγεί και ένα νεαρός οπαδός να πλησιάζει το αυτοκίνητο ζητώντας ένα φιλί. Ο Αργεντινός ανατποκρίθηκε στο αίτημα του πιτσιρικά και φυσικά η αντίδρασή του είναι φοβερή!

This fan asked Messi for a kiss and he did it 😭😭😭 He won pic.twitter.com/FP7MwufwDA