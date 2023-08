Ο Λιονέλ Μέσι φάνηκε να εμπλέκεται σε έντονο φραστικό επεισόδιο με αντίπαλο παίκτη κατά τη διάρκεια του αγώνα του Leagues Cup μεταξύ της Ίντερ Μαϊάμι και της Ορλάντο Σίτι.

Έντονη αντιπαράθεση με παίκτη της Ορλάντο Σίτι είχε ο Λιονέλ Μέσι. Καθώς οι δύο ομάδες όδευαν προς τα αποδυτήρια για το ημίχρονο, ο Αργεντινός φάνηκε να ανταλλάσσει μερικές κουβέντες σε έντονο ύφος με έναν από τους παίκτες του Ορλάντο. Οι δυο τους φάνηκαν έτοιμοι για καυγά, αλλά τελικά χωρίστηκαν από τους συμπαίκτες τους. Ακόμα και στα 36 του χρόνια, έχοντας πλέον κατακτήσει τα πάντα, ο pulga έχει ακόμα αυτή τη φλόγα μέσα του, αυτή που τον έκανε τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Το πρώτο ημίχρονο του Ίντερ Μαϊάμι - Ορλάντο Σίτι έληξε 1-1 χάρη σε ένα γκολ στο έκτο λεπτό από τον ίδιο τον Μέσι και στη συνέχεια ένα από τον Αραούχο για την ισοφάριση. Οι εντάσεις είχαν αρχίσει από νωρίς, όταν ο Μέσι έπεσε πάνω στον Αραούχο ενώ διεκδικούσε την κατοχή της μπάλας. Ο Αραούχο φαινομενικά... ανταπέδωσε κυνηγώντας τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κάνοντάς του ένα καθυστερημένο τάκλιν, αφού η μπάλα είχε απομακρυνθεί. Ο Μέσι δεν είδε με καλό μάτι την πρόκληση αυτή και ζητούσε από τον διαιτητή να του δείξει κίτρινη κάρτα.

Messi is absolutely locked in. This is insane pic.twitter.com/NTuzRmtdZ6