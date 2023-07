Οπαδοί της Ορλάντο Σίτι βανδάλισαν με σπρέι μια τοιχογραφία του Λιονέλ Μέσι, λόγω της αντιπαλότητας τους με την Ίντερ Μαϊάμι.

Το Μαϊάμι κινείται σε ρυθμούς... Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS και ήδη έχει αρχίσει τα μαγικά του με τρία γκολ και μια ασίστ στις πρώτες δυο εμφανίσεις του με την Ίντερ.

Η πόλη της Φλόριντα έχει γεμίσει με τοιχογραφίες του 35χρονου σούπερ σταρ, όμως μια από αυτές... βανδαλίστηκε με σπρέι. Δράστες ήταν η ομάδα οπαδών της Ορλάντο Σίτι, Vice City 1986. Τα δυο κλαμπ έχουν μεγάλη αντιπαλότητα και οι οπαδοί της Ορλάντο δεν είναι τόσο... χαρούμενοι με την μεταγραφή του Pulga.

Looks like some Orlando City fans thought it would be funny to throw paint over the Messi mural in Miami.



This is what jealousy looks like…



They can’t handle Miami taking over the only thing they were better at 😂#InterMiamiCF pic.twitter.com/dpPqRBzyQm