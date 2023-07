Γκολ με πανηγυρισμό αλά Τσούμπερ και MVP για τον Φούντα κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι (vid)

Ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν σε πολύ καλό βράδυ απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι, αφού σκόραρε, πανηγύρισε αλά Τσούμπερ και έδωσε secondary assist.

Μία εξαιρετική «παράσταση» έδωσε ο Ταξιάρχης Φούντας τα ξημερώματα της Κυριακής (08/07) στο εντός έδρας ματς της DC United κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ, ο οποίος ακόμα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Μπορεί η ομάδα του Έλληνα επιθετικού να έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, όμως βρήκε και ισάριθμες απαντήσεις χάρη σε κείνον. Το κλαμπ του Μαϊάμι προηγήθηκε με τον Κρεμάσκι στο 59ο λεπτό, αλλά στο 65' ο Φούντας έγινε αποδέκτης μία υπέροχης ομαδικής συνεργασίας και μ' ένα ωραίο τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1. Μάλιστα, πανηγύρισε το τέρμα του αυτό με τον γνωστό πανηγυρισμό του Στίβεν Τσούμπερ της ΑΕΚ, που καλύπτει με τα χέρια του το πρόσωπό του.

The buildup

The back-heel pass

The finish from Taxi Fountas



What a beautiful goal from @dcunited to equalize it.



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/xl4VS9mVXo pic.twitter.com/12YXmr8qPd