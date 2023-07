Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της Ατλάντα Γιουνάιτεντ για τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό πρόβλημα στο ματς με τη Φιλαδέλφεια κι έγινε αναγκαστική αλλαγή, φεύγοντας για τα αποδυτήρια εμφανώς απογοητευμένος.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι της Ατλάντα Γιουνάιτεντ αναφορικά με τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στη Φιλαδέλφεια το βράδυ της Κυριακής.

Ο Έλληνας στράικερ ένιωσε ενοχλήσεις δίχως να έχει προηγηθεί κάποιο χτύπημα και πριν συμπληρωθεί το μισάωρο έγινε αναγκαστική αλλαγή, φεύγοντας περίλυπος για τα αποδυτήρια και δίνοντας αρκετούς λόγους ανησυχίας πρωτίστως στους ιθύνοντες του κλαμπ, αλλά και δευτερευόντως στις τάξεις της Εθνικής.

Μετά το τέλος του ματς, ο τεχνικός της Ατλάντα, Γκονσάλο Πινέδα, επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα του 29χρονου φορ είναι μυϊκό και τόνισε πως άπαντες περιμένουν τις ακτινογραφίες για να διαπιστώσουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Ενδεχόμενη απουσία του Γιακουμάκη από τη δράση θα σημάνει τρομερή απώλεια για την Ατλάντα, καθώς ο πρώην παίκτης των Φένλο και Σέλτικ έχει συστηθεί στο MLS με 10 γκολ σε 15 ματς, σκοράροντας ένα ανά 93 λεπτά!

Atlanta United DP forward and leading Giorgios Giakoumakis pulls up with a non-contact injury and is being subbed out. Giakoumakis walks off on his own power though.



Any extended absence would be a huge blow for Atlanta. He's got 10 goals in 956 minutes this season. pic.twitter.com/9fy84nZrVA