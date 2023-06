Ο αθλητικός διευθυντής της Ίντερ Μαϊάμι, Κρις Χέντερσον, επιβεβαίωσε πως υπάρχει συμφωνία για τους όρους του συμβολαίου του Λιονέλ Μέσι και απομένουν τα γραφειοκρατικά του MLS.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επισημοποίηση της «μετακόμισης» του Λιονέλ Μέσι στις ΗΠΑ γαι λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι. Στις 7 Ιουνίου ο Αργεντινός σούπερ σταρ ανακοίνωσε την απόφαση του να πάει στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, η οποία προανήγγειλε την μετεγραφή, όμως ακόμα υπάρχουν ανοιχτές διαδικασίες με το MLS που πρέπει να διευθετηθούν.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του Τάτα Μαρτίνο, ο αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, Κρις Χέντερσον, ανέφερε πως υπάρχει συμφωνία με τον ηγέτη της Αλμπισελέστε και απομένουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες με τη Λίγκα. «Όσον αφορά τον Μέσι, συμφωνούμε στους όρους, αλλά ακόμα δουλεύουμε τα έγγραφα με τη Λίγκα και ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμος να στα μέσα ή στα τέλη Ιουλίου», ανέφερε.

Ο Μέσι θα πρέπει να τα βρει με το MLS και κατόπιν η Λίγκα να τα βρει με τους χορηγούς που θα χρηματοδοτήσουν μέρος του συμβολαίου του.

Chris Henderson (Sporting Director): Regarding Messi, we agree on the terms, but we are still working on the documents with the League, and we hope that he will be ready to go in the middle or end of July. pic.twitter.com/hdgobF7Qzs