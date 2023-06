Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης για την Ατλάντα Γιουνάιτεντ για τον μήνα Μάιο σκοράροντας τέσσερα γκολ.

Παρ' ότι έχασε ένα από τα πέντε παιχνίδια της Ατλάντα Γιουνάιτεντ για τον μήνα Μάιο, ο Γιώργος Γιακουμάκης κατόρθωσε να αναδειχθεί καλύτερος παίκτης της ομάδας για τον μήνα αυτόν σκοράροντας τέσσερα τέρματα στα υπόλοιπα ισάριθμα ματς που αγωνίστηκε, ξεκινώντας μάλιστα βασικός μόλις σ' ένα απ' αυτά.

Ο 28χρονος Έλληνας επιθετικός στα τέσσερα παιχνίδια που αγωνίστηκε έκανε 15 σουτ, πέντε εκ των οποίων κατέληξαν στην εστία και τέσσερα απ' αυτά στην συνέχεια και στα δίχτυα.

Τον «τίτλο» αυτό του Γιακουμάκη γνωστοποίησε η ίδια η ομάδα μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media της.

