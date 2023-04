Ο Ταξιάρχης Φούντας άνοιξε τον... δρόμο για την νίκη της DC United στην έδρα της Ορλάντο Σίτι σκοράροντας για το 1-0 μετά από ωραία εκτέλεση σε τετ α τετ.

Το πρώτο του γκολ για τη νέα σεζόν στο MLS σημείωσε ο Ταξιάρχης Φούντας, που σκόραρε το πρώτο τέρμα της ομάδας του στην επικράτησή της με 3-1 στην έδρα της Ορλάντο Σίτι σε αγώνα για την 9η αγωνιστική του πρωτάθληματος.

Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε την χρονιά αντιμετωπίζοντας ένα μυϊκό πρόβλημα που τον άφησε εκτός από τους πρώτους τέσσερις αγώνες της σεζόν με αποτέλεσμα το σημερινό να είναι μόλις το τέταρτο παιχνίδι του που ξεκίνησε ως βασικός.

Ο Φούντας ολοκληρώσε με τον καλύτερο τρόπο μία αντεπίθεση της αμερικανικής ομάδας στο 15ο λεπτό, όταν ο Κλιχ άνοιξε ωραία το παιχνίδι για τον Ρουάν, που κοντρόλαρε κι έβγαλε την κάθετη πάσα στον 27χρονο Έλληνα επιθετικό βγάζοντάς τον τετ α τετ απέναντι στον Γκαλέζε, τον οποίο και πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.

Taxi Fountas opens the scoring in Orlando with a fine finish. #VamosUnited



