Γιακουμάκης μετά το παρθενικό του γκολ στην Ατλάντα: «Μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης άνοιξε λογαριασμό με την Ατλάντα στο MLS και στις πρώτες του δηλώσεις μετά το ματς έδωσε το σύνθημα για επιτυχίες στη νέα του ομάδα.

Πρώτο ματς ως βασικός με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ και πρώτο γκολ για τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος άρχισε από νωρίς την... απόσβεση στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Έλληνας στράικερ βρήκε δίχτυα με άψογη καρφωτή κεφαλιά στο παιχνίδι απέναντι στο Πόρτλαντ και άνοιξε τον λογαριασμό του στη νέα του ομάδα, κερδίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους της και τα τοπικά ΜΜΕ που εξήραν τις τοποθετήσεις του και τον θέτουν από τώρα υποψήφιο για το τρίτο Χρυσό Παπούτσι της καριέρας του σε τρίτη διαφορετική χώρα (Ολλανδία και Σκωτία τα δύο που έχει στην κατοχή του).

Μετά το τέλος του αγώνα, που είδε την Ατλάντα να μένει μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα του MLS έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές, ο διεθνής φορ μίλησε στο επίσημο κανάλι του κλαμπ στα social media και άφησε υποσχέσεις για σπουδαία πράγματα στο τέλος της σεζόν:

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που ετοίμασε η Ατλάντα με αφορμή το παρθενικό του γκολ στα κοκκινόμαυρα.

“I’m really happy and I think we can do great things in the future.”



