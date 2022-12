Στον Καναδά και το Τορόντο παρέμεινε τελικά ο Τζόναθαν Οσόριο που υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με την αγαπημένη του ομάδα.

Ο 30χρονος Καναδός κεντρικός μέσος βρισκόταν ανάμεσα στους μεταγραφικούς στόχους του «τριφυλλιού» τον Σεπτέμβριο, μιας και ολοκληρωνόταν το συμβόλαιό του με την ομάδα του MLS. Τότε ο Τζόναθαν Οσόριο δεν επιθυμούσε να αποφασίσει που θα συνεχίσει την καριέρα του πριν το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου ήξερε πως θα πήγαινε με την εθνική του Καναδά, όμως τότε εμφανιζόταν πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από το Τορόντο, την ομάδα που έχει περάσει όλη του την μέχρι τώρα ποδοσφαιρική ζωή.

Τελικά λίγο μετά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου πραγματοποίησε και τρεις συμμετοχές, φαίνεται πως άλλαξε γνώμη και άφησε στην άκρη το όνειρό του για την Ευρώπη (και περισσότερο για την Serie A) υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τον Τορόντο, που θα τον κρατήσει εκεί για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την σεζόν που πέρασε στο MLS έπαιξε 29 παιχνίδια έχοντας σημειώσει εννιά τέρματα και μοιράσει τέσσερις ασίστ σε σχεδόν 2.000 αγωνιστικά λεπτά.

