Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης κινήθηκε αστραπιαία κι έκλεισε την συμφωνία με την Φιλαδέλφια για τον 19χρονο ταλαντούχο Πάξτεν Άαρονσον σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η γερμανική ομάδα τα βρήκε σε όλα με την Φιλαδέλφια Γιούνιον για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού μέσου, ο οποίος έκανε μία εξαιρετική σεζόν με την αμερικανική ομάδα φτάνοντας μέχρι τον τελικό του MLS, όπου ηττήθηκαν στα πέναλτι από την Λος Άντζελες FC των Μπέιλ και Κιελίνι.

Ο Πάξτεν Άαρονσον, αδερφός του Μπρέντεν, που αγωνίζεται στην Λιντς Γιουνάιτεντ, μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 84ο λεπτό στην θέση του Τζακ ΜακΓκλίν αγωνιζόμενος ως δεξιός εσωτερικός μέσος για 36 λεπτά.

Την υπόλοιπη φετινή σεζόν πραγματοποίησε 24 συμμετοχές έχοντας σκοράρει κι ένα γκολ ενώ έκανε και δέκα συμμετοχές με την δεύτερη ομάδα σημειώνοντας πέντε τέρματα και δίνοντας τέσσερις ασίστ.

Η Άιντραχτ θα πληρώσει στην αμερικανική ομάδα 4 εκατ. δολάρια. Υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία και ο παίκτης αναμένεται να περάσει ιατρικά την ερχόμενη εβδομάδα.

Paxten Aaronson will become Eintracht Frankfurt player in the next days, as medical tests will take place next week. 🔴🇺🇸 #transfers



American talent will join on permanent deal for $4m fee as reported on Saturday, it's verbally agreed. pic.twitter.com/MnfhemSZwR