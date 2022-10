MLS: Εκπληκτικό φινάλε στο ντέρμπι του Λος Άντζελες, ισοφάρισε με γκολάρα ο Γιόβελιτς, σκόραρε στο 90+3' ο Αράνγκο (vids)

Τη θέση της στους τελικούς της δυτικής περιφέρειας εξασφάλισε για δεύτερη φορά η Λος Άντζελες FC, που επικράτησε με 3-2 των Γκάλαξι σ' ένα παιχνίδι με τρομερό φινάλε.

Η ομάδα όπου αγωνίζονται οι Κιελίνι (μπήκε αλλαγή στο 90+5') και Μπέιλ (εκτός αποστολής, τραυματίας), βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2-1 από το 80ο λεπτό και το γκολ του Μπουανγκά, όταν ο Γιόβελιτς μπήκε αλλαγή στο 84' κι ένα λεπτό αργότερα πέτυχε ένα υπέροχο με σουτ έξω από την περιοχή κάνοντας το 2-2, σ' ένα παιχνίδι που ήταν νοκ άουτ κι έκρινε την πρόκριση στον τελικό της δυτικής περιφέρειας.

Για την ιστορία η Λος Άντζελες FC είχε προηγηθεί με γκολ του Μπουανγκά στο 23' ενώ ο Γκραντσίρ είχε ισοφαρίσει για τους Γκάλαξι στο 44ο λεπτό.

Top bins only, Dejan Joveljić ☄️



