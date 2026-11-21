Η Λιόν επικράτησε με 1-0 απέναντι στη Λιλ για την 11η αγωνιστική της Ligue 1, την ίδια ώρα, η Μονακό απέφυγε την ήττα απέναντι στην Οσέρ με 1-1, η Μπρεστ έφυγε με νίκη 1-0 από στην έδρα του Στρασβούργου και οι Λανς και Τουλούζ, μοιράστηκαν βαθμούς.

Η Λιόν πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λιλ, επικρατώντας με 1-0, χάρη σε ένα εξαιρετικό γκολ του Μπίστρουπ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ενώ η Λιλ δεν κατάφερε να βρει απάντηση, στο πλαίσιο της 11η αγωνιστικής της Ligue 1.

Οι φιλοξενούμενοι κυριαρχούσαν στο πρώτο ημίχρονο και στο 12', είχαν μία καλή ευκαιρία με τον Άμπνερ να παίρνει το ριμπάουντ, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε έξω από το δεξί δοκάρι.

Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στο ματς, ήρθε στο 37' και ήταν ξανά για τη Λιόν. Ο Τολισό εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, το οποίο όμως δεν πήρε την κατεύθυνση που θα ήθελε ο αμυντικός των φιλοξενούμενων, ωστόσο τρία λεπτά αργότερα, η ομάδα του Βισένς άνοιξε το σκορ.

Ο Mπίστρουπ με ένα υπέροχο σουτ έγραψε το 0-1 και μέσα σε δύο λεπτά, ο ίδιος βρήκε εκ νέου δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ.

Στην επανάληψη, η Λιόν με τον Νουάμα παραλίγο να βρει και δεύτερο γκολ, αλλά ο Οζέρ με μία εξαιρετική επέμβαση κράτησε το 0-1.

Η Λιλ από την πλευρά της, προσπάθησε να αντιδράσει στο 78', με το σουτ του Ουέντα μέσα από την περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ μετά από αυτή την ήττα, παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς.



Μονακό - Οσέρ 1-1

Την ίδια ώρα, η Μονακό κατάφερε να ισοφαρίσει στα τελευταία λεπτά σε 1-1 κόντρα στην Οσέρ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 29', με την εξαιρετική ενέργεια του Σενάγια, ο οποίος βρήκε τον Φεβρ και εκείνος με τη σειρά του έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. H Μονακό προσπάθησε να αντιδράσει στο 41', αλλά ο Αμπλίν δεν κατάφερε να νικήσει τον Ναρντί.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μιναμίνο επιχείρησε να βρει δίχτυα για τους Μονεγάσκους, αλλά η προσπάθειά του πέρασε έξω από το δεξί δοκάρι, ωστόσο ο Ντιόπ στο 82', είχε τη λύση και σκόραρε για το τελικό 1-1.



Στρασβούργο - Μπρεστ 0-1

Με νίκη 1-0 έφυγε η Μπρεστ από την έδρα του Στρασβούργου.

O Eντζούμα στο 22΄εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην αντίπαλη άμυνα, πήρε τη μπάλα και έγραψε το 0-1. Την απάντηση για το Στρασβούργο έψαξε ο Γιασίν τόσο στο 34', όσο και στο 43', αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Ο σκόρερ της Μπρεστ, έψαξε και το δεύτερο τέρμα στο 69' με ωραία ατομική ενέργεια, όμως ο Γιόγκερσεν του είπε «όχι» και το ματς έληξε με 0-1, υπέρ της 6ης στη βαθμολογία, Μπρεστ.

Σημειώνεται πως το Στρασβούργο είχε την ευκαιρία να κάνει το 1-1 στο 90+5', αλλά ο Γκόντο δεν ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα.

Λανς - Τουλούζ 1-1

Στο άλλο ματς της βραδιάς, Λανς και Τουλούζ έμειναν στο 1-1.

Στο 39', ο Ράσελ-Ρόου βρέθηκε στο σωστό σημείο και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ενώ οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 43' με τον Κιζάνς να γράφει το 1-1.

Στο 75' η Λανς άγγιξε την ανατροπή με τον Σοτοκά, αλλά ο κίπερ της Τουλούζ με μία απίθανη επέμβαση δεν του επέτρεψε να κάνει το 2-1.