Τρουά - Χάβρη 3-1: Νίκη «ανάσα» για τη μάχη της παραμονής
Την εντός έδρας νίκη με 3-1 επί της Χάβρης πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) η Τρουά, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στη Ligue 1.
Οι γηπεδούχοι πήραν τεράστιο τρίποντο στη μάχη που δίνουν αμφότερες οι ομάδες για παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, φτάνοντας τους 11 πόντους και όντες πλέον στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τη Χάβρη να παραμένει ουραγός (20η) με μόλις 2 βαθμούς.
Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Τζος Μαγιά σόκαρε τη Χάβρη κάνοντας το 0-1, όμως η ομάδα του Στεφάν Ντιμόν αντέδρασε -σχετικά- άμεσα. Στο 19', ο Αντουάν Μιγιέ έφερε το ματς στα ίσα (1-1), ενώ ο ίδιος παίκτης στο 69ο λεπτό σημείωσε το 2-1, πριν έρθει στο 90+8' ο Ριπαρ για το τελικό 3-1.
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⏱️𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘 ! 𝗟’𝗘𝗦𝗧𝗔𝗖 𝗦’𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗛𝗔𝗩𝗥𝗘 𝗚𝗥𝗔̂𝗖𝗘 𝗔 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗜𝗡𝗘 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘 !!! 💙✅ DOUBLÉ POUR LE JOUEUR FRANÇAIS !!! 🔥 Troyes est provisoirement 13ème. 📈 Josh Maja a inscrit son 5ème but en Ligue 1. Le Havre n’a toujours pas gagné cette saison. ❌ 9 défaites et 2 matchs nuls en 11 journées…— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 20, 2026
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