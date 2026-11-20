Η Τρουά επικράτησε 3-1 της Χάβρης και πήρε σπουδαία νίκη στη μάχη για παραμονή στη Ligue 1.

Την εντός έδρας νίκη με 3-1 επί της Χάβρης πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) η Τρουά, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στη Ligue 1.

Οι γηπεδούχοι πήραν τεράστιο τρίποντο στη μάχη που δίνουν αμφότερες οι ομάδες για παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, φτάνοντας τους 11 πόντους και όντες πλέον στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τη Χάβρη να παραμένει ουραγός (20η) με μόλις 2 βαθμούς.

Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Τζος Μαγιά σόκαρε τη Χάβρη κάνοντας το 0-1, όμως η ομάδα του Στεφάν Ντιμόν αντέδρασε -σχετικά- άμεσα. Στο 19', ο Αντουάν Μιγιέ έφερε το ματς στα ίσα (1-1), ενώ ο ίδιος παίκτης στο 69ο λεπτό σημείωσε το 2-1, πριν έρθει στο 90+8' ο Ριπαρ για το τελικό 3-1.