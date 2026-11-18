Δεν γνώριζε καν τι είναι το GTA η πρόεδρος της Λιόν, ωστόσο επέλεξε να το κάνει θέμα στη συνέντυξη Τύπου, μιλώντας παράλληλα και για την οικονομική αναδιάρθρωση του γαλλικού συλλόγου.

Την Τετάρτη (18/11), η Μισέλ Κανγκ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γενικό διευθυντή του συλλόγου, Μίχαελ Γκέρλινγκερ, προκειμένου να παρουσιάσει τα πλάνα της διοίκησης για το μέλλον της Λιόν. Η επιχειρηματίας ωστόσο, πριν περάσει στο κυρίως θέμα, αναφέρθηκε φυσικά και στην αποχώρηση του Πάουλο Φονσέκα, όμως φρόντισε πρώτα να κάνει λόγο και για το...GTA VI.

Όπως ήταν ολοφάνερο, η πρόεδρος της γαλλικής ομάδας να δεν γνώριζε την ύπαρξη του δημοφιλούς video game, το οποίο κυκλοφορεί αύριο Πέμπτη (19/11) στην Ελλάδα και αναμένεται να καθηλώσει πολύ κόσμο στον... καναπέ. Επέλεξε ωστόσο, να προσφέρει μια αρκετά χιουμοριστική στιγμή, επιστρατεύοντας το... GTA VI.

«Αν βρίσκεστε εδώ επειδή πιστεύατε ότι πρόκειται για την παρουσίαση του GTA VI, έχω άσχημα νέα για εσάς. Βρίσκεστε σε λάθος μέρος. Μόλις έμαθα για το GTA VI. Δεν είχα ιδέα τι ήταν, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο».