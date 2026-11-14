Ο Αρτούρ Ντεσμάς αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 32 του χρόνια και μίλησε για όσα τον οδήγησαν σε αυτό.

Παρότι μόλις 32 ετών, ο Αρτούρ Ντεσμάς αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ανακοινώνοντας τη δύσκολη αυτή απόφαση στις 28 Οκτωβρίου. Άλλοτε παίκτης της Χάβρης, της Μπρεστ, της Ροντέζ και της Κλερμόν, ο Γάλλος τερματοφύλακας έγινε μέλος της Αλ Ντουχαΐλ το 2025, εντούτοις μέτρησε με τη φανέλα της μόλις δύο συμμετοχές.

Βλέπετε, ο Ντεσμάς αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα όπως πονοκεφάλους, πόνο στον αυχένα και τα μάτια αλλά και θέματα με τη μνήμη του και τη συγκέντρωση. Έχοντας υποστεί τουλάχιστον δέκα διασείσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο παλαίμαχος πλέον ποδοσφαιριστής ακολούθησε τη συμβουλή του νευροχειρουργού του και κρέμασε τα γάντια του.

Μιλώντας στην Equipe για όσα πέρασε και περνά, ο Γάλλος ανέφερε πως «είμαι λίγο καλύτερα. Αλλά η κατάστασή μου δεν είναι καθόλου σταθερή. Υπάρχουν καλές και κακές ημέρες, καλές και κακές ώρες. Δεν ξέρεις ακριβώς τον λόγο. Την Πέμπτη είχα ημικρανίες και πονούσαν τα μάτια μου. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Μερικές φορές είναι σαν να δυσλειτουργεί ο εγκέφαλός μου και να μπαίνει σε κατάσταση απενεργοποίησης. Πονάει ο αυχένας μου. Έχω προβλήματα και με τη μνήμη. Αυτή την εβδομάδα είχα πολλές ζαλάδες, ενώ σχεδόν είχαν υποχωρήσει. Νιώθω επίσης κόπωση χωρίς να κάνω τίποτα. Ακόμη και το παραμικρό απαιτεί από μένα πολλαπλάσια προσπάθεια. Δεν έχω πλέον ναυτίες, αλλά εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι ο εγκέφαλός μου πιέζεται.

Ναι, φοβάμαι. Όταν βλέπω τους τερματοφύλακες, αναρωτιέμαι πώς τα καταφέρνουν. Ακόμη και για το παραμικρό, όπως μια απλή βουτιά για να αποκρούσουν την μπάλα. Σκέφτομαι "ουάου, μα πώς κατάφερα να βάζω το κεφάλι μου εκεί όπου οι παίκτες έβαζαν τα πόδια τους;" Συνειδητοποιώ ότι ήμουν τρελός. Είναι μέρος της δουλειάς. Αλλά κάθε μέρα προσεύχομαι να μη γίνει τερματοφύλακας ο γιος μου».