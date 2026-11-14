Η Λανς ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ντιντιέ Ντιγκάρ, που πρόσφατα απολύθηκε από τη Χάβρη.

Με τον Γιανίκ Καουζάκ να έχει αποτελέσει παρελθόν, η Λανς βρήκε τον νέο της προπονητή, με τον Ντιντιέ Ντιγκάρ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028 - παρότι τα ονόματα των Βαλίντ Ρεγκραγκί και Πιερ Σαζ ακούγονταν έντονα.

Ο 40χρονος τεχνικός θα προσπαθήσει να βάλει τη Ρασίνγκ στη νέα εποχή, αφήνοντας πίσω του την ιστορική ταπείνωση από την Κόμο, αν και ο ίδιος δεν προέρχεται από την καλύτερή του περίοδο.

Βλέπετε, ο Ντιγκάρ απολύθηκε πριν από δύο εβδομάδες από τη Χάβρη, η οποία είναι τελευταία στη βαθμολογία της Ligue 1 με δύο μόλις βαθμούς και πάει... καρφί για υποβιβασμό!

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Πιστή στη διοικητική της φιλοσοφία, η οποία βασίζεται στην ακρόαση, την προσήλωση στις απαιτήσεις και τη συλλογική σκέψη, η Λανς ανακοινώνει την πρόσληψη του Ντιντιέ Ντιγκάρ στη θέση του προπονητή της πρώτης ομάδας για τις δύο επόμενες σεζόν.

Από την αρχή της εβδομάδας, ο σύλλογος ακολούθησε τη συνήθη διαδικασία που εφαρμόζει σε κάθε σημαντική απόφασή του. Όλες οι συζητήσεις με τους υποψήφιους προπονητές πραγματοποιήθηκαν απευθείας από τα αρμόδια διοικητικά στελέχη της Λανς, υπό την εποπτεία του προέδρου Ζοζέφ Ουγκουρλιάν.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, διαμορφώθηκε ισχυρή συναίνεση γύρω από την υποψηφιότητα του Ντιντιέ Ντιγκάρ. Πρόκειται για μια επιλογή ενός ενωμένου συλλόγου, πιστού στις αξίες του και απόλυτα προσηλωμένου στο αθλητικό του πλάνο. Σε ένα περιβάλλον όπου τα σχόλια τρίτων, τα οποία κατά καιρούς έμοιαζαν να εκφράζουν ομόφωνη άποψη, ενδέχεται να τροφοδότησαν αφηγήματα που απείχαν από την πραγματικότητα των εσωτερικών διεργασιών, η Λανς υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις της βασίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα, στη διεξοδική αξιολόγηση των υποψηφίων και στις πεποιθήσεις της.

Στα 40 του χρόνια, ο Ντιντιέ Ντιγκάρ διαθέτει ένα αξιόλογο βιογραφικό, το οποίο έχει διαμορφωθεί τόσο στο υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου όσο και μέσα από απαιτητικές προπονητικές συνθήκες. Ως ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μίντλεσμπρο, η Νις και η Μπέτις. Γνωστός για την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και την προσήλωσή του στην υψηλή απόδοση, καθιερώθηκε ως ένας αναγνωρισμένος ποδοσφαιριστής στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Didier Digard, entraîneur du RC Lens jusqu'en juin 2028 🔴🟡 Fidèle à sa méthode de gouvernance, fondée sur l'écoute, l'exigence et la réflexion collective, le Racing annonce la nomination de Didier Digard au poste d'entraîneur de l'équipe première. ▶️ https://t.co/53ZWiv5lcA https://t.co/970BaAU1L5 November 13, 2026

Ως προπονητής, ο Ντιντιέ Ντιγκάρ έχει αποδείξει την ικανότητά του να συσπειρώνει τις ομάδες, να εξελίσσει τους ποδοσφαιριστές και να πετυχαίνει αποτελέσματα σε δύσκολες συνθήκες. Όταν ανέλαβε τη Νις στα μέσα της σεζόν, σε μια δύσκολη συγκυρία και ενώ η ομάδα βρισκόταν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας, κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της και να την οδηγήσει σε αγωνιστική ανάκαμψη. Συγκεκριμένα, σημείωσε 10 νίκες, επτά ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, με μέσο όρο 1,76 βαθμούς ανά αγώνα, φέρνοντάς την μια ανάσα από την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, οδήγησε τη γαλλική ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε τις ικανότητές του ως προπονητής που μπορεί να χτίσει μια ομάδα, εξασφαλίζοντας την παραμονή στη Ligue 1 για δύο διαδοχικές σεζόν, χωρίς να χρειαστεί η συμμετοχή στα πλέι άουτ, παρά τους περιορισμούς που επέβαλλε το μικρότερο μπάτζετ της κατηγορίας. Σε αυτές τις συνθήκες, όπου οι διαθέσιμοι πόροι ήταν περιορισμένοι αλλά οι απαιτήσεις υψηλές, ο Ντιντιέ Ντιγκάρ κατάφερε να δημιουργήσει οργανωμένες και ανταγωνιστικές ομάδες, με πραγματικό ομαδικό πνεύμα.

Η Λανς εκτίμησε ιδιαίτερα την τακτική του κατάρτιση, την ικανότητά του να εξελίσσει τους ποδοσφαιριστές, τις διαχειριστικές του δεξιότητες και την πλήρη κατανόηση των αξιών που κάνουν τον σύλλογο ξεχωριστό: Την ταπεινότητα, τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και τη φιλοδοξία.

Ο νέος προπονητής της Λανς θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση από αύριο. Παράλληλα, θα αξιολογήσει το υπάρχον προπονητικό επιτελείο, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγών, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Όλη η οικογένεια της Λανς καλωσορίζει τον Ντιντιέ Ντιγκάρ και του εύχεται κάθε επιτυχία στα χρώματα του συλλόγου. Με αποφασιστικότητα και ενότητα, η ομάδα συνεχίζει να χτίζει το μέλλον της, παραμένοντας πιστή στην ταυτότητά της, την περιοχή της και τις φιλοδοξίες της.