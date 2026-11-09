Η Λανς έχασε 2-1 εντός έδρας από τη Μαρσέιγ λίγες ημέρες μετά την ταπείνωση από την Κόμο, με το πρώτο γκολ που δέχτηκε να υπογραμμίζει πως βρίσκεται σε βαθιά κρίση.

Η σεζόν έχει πάρει απροσδόκητα άσχημη τροπή για τη Λανς, που είδε μία εκκωφαντική εντός έδρας ήττα από την Κόμο στο Champions League να τη στιγματίζει ανεπανόρθωτα και να προκαλεί μεγάλους τριγμούς στις τάξεις της.

Λίγες ημέρες μετά την ασύλληπτη συντριβή ενάντια στους Ιταλούς, η Ρασίνγκ υποδέχτηκε τη Μαρσέιγ για τη Ligue 1, με ένα πανό που ανέγραφε «είστε η ντροπή 120 ετών ιστορίας» να φιγουράρει σε κεντρικό σημείο στην κερκίδα.

Και πώς αντέδρασαν οι ποδοσφαιριστές του Γιανίκ Καουζάκ; Στο δεύτερο μόλις λεπτό δέχτηκαν ένα κωμικό γκολ, με μια τυφλή μπαλιά προς τα πίσω να επιτρέπει στον Γκουιρί να ανοίξει το σκορ! Η Λανς ισοφάρισε στο 20' αλλά εντέλει έχασε 2-1 στα τελευταία λεπτά, με αποτέλεσμα να υποστεί την τρίτη συνεχόμενη ήττα της και να βυθιστεί περαιτέρω στην κρίση...