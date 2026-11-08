Ligue 1: Ασταμάτητη η Μαρσέιγ με νέα νίκη και άνοδο στην τετράδα
Συνέχεια στο νικηφόρο σερί της έδωσε η Μαρσέιγ, η οποία λύγισε με 2-1 τη Λανς εκτός έδρας και με την πέμπτη της νίκη στη σειρά ανέβηκε στην πρώτη τετράδα της Ligue 1. Οι Μασσαλοί προηγήθηκαν μόλις στο 2΄με τον Γκουιρί, όμως στο η Λανς ισοφάρισε με τον Τοβέν.
Οι Λανουά ήλπιζαν να πάρουν αποτέλεσμα ώστε να πάρουν ψυχολογία μετά την ταπεινωτική ήττα μεσοβδόμαδα με 9-1 απέναντι στην Κόμο, αλλά στο τέλος εκείνη που χαμογέλασε ήταν η Μαρσέιγ. Στο 82΄ο Αμπνταλάχ έβαλε ξανά μπροστά τους φιλοξενούμενους για το τελικό 2-1, το οποίο ανέβασε τη Μαρσέιγ στην 4η θέση.
Την ανοδική της πορεία συνέχισε και η Λιλ, η οποία επικράτησε 2-1 επί της Ρεν και βρέθηκε στο -2 από την Παρί Σεν Ζερμέν από τη δεύτερη θέση. Το γκολ του Ντιαουνέ έβαλε σε θέση οδηγού τους Λιλουά (24΄), προτού η Ρεν ισοφαρίσει με τον Ντιά σε 1-1 επτά λεπτά αργότερα. Στο 68΄ωστόσο η Λιλ βρήκε το γκολ της νίκης με τον Ενγκόι και παρέμεινε στο νικηφόρο δρόμο.
Τα αποτελέσματα της Κυριακής (8/11) στη Ligue 1
- Ρεν - Λιλ 1-2
- Ανζέ - Νις 0-2
- Μπρεστ - Λιόν 2-0
- Χάβρη - Λοριάν 0-2
- Λε Μαν - Μονακό 1-1
- Λανς - Μαρσέιγ 1-2
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