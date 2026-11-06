Τουλούζ - Στρασβούργο 3-1: Επιστροφή στις νίκες με τριάρα
Πρώτη νίκη στη Ligue 1 μετά από δύο αγωνιστικές για την Τουλούζ, που επικράτησε 3-1 εντός έδρας του Στρασβούργου και σκαρφάλωσε στη δέκατη θέση της βαθμολογίας.
Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα, εντούτοις στο 45+1', οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με δυνατό σουτ του Ιντάλγκο από κοντινή απόσταση. Στο 56', ο ΜακΚένζι διπλασίασε τα τέρματα της Τουλούζ με εξ επαφής κεφαλιάς, πριν οι Αλσατοί μπουν ξανά στο ματς με σουτ του Ρέινα στο 67'.
Η χαρά τους ωστόσο δεν κράτησε πολύ, με τον Γιόργκενσεν να σκοράρει στο 76' με δυνατό σουτ και να σφραγίζει τους τρεις βαθμούς για λογαριασμό της ομάδας του.
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