Ligue 1: Η Μαρσέιγ λύγισε με 2-0 την Τουλούζ - Σημαντικές νίκες για Λυών και Παρί
Η Μαρσέιγ υποδέχτηκε την Τουλούζ για την 9η αγωνιστική της Ligue 1 και επικράτησε με 2-0 στην έδρα της, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα.
Μόλις ένα λεπτό χρειάστηκαν οι γηπεδούχοι για να σκοράρουν, όταν ο Αρίτ με δεξί σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το 1-0. Η Μαρσέιγ συνέχισε να κυριαρχεί, ψάχνοντας και δεύτερο τέρμα, το οποίο βρήκε στο 25' με τον Γκουιρί, ο οποίος πήρε την πάσα-κεφαλιά από τον Παϊσάο και από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.
Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισε η Μαρσέιγ και στην επανάληψη, αν και η Τουλούζ είχε και αυτή τη στιγμή της στο 60', αλλά ο Τένγκστεντ έστειλε τη μπάλα πάνω απο τα δοκάρια. Αμέσως όμως, ο Παϊσάο απάντησε με κεφαλιά, η οποία τράνταξε το αριστερό δοκάρι.
Οι φιλοξενούμενοι όμως δεν τα παράτησαν και στο 68', ο Τένγκστεντ νίκησε τον Ντε Λανγκ από κοντά, αλλά η χαρά του δεν κράτησε για πολύ, καθώς το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ. Aν και η Μαρσέιγ δεχόταν πίεση, κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της μέχρι και το φινάλε του αγώνα.
Παρί - Μονακό 3-1
Σημαντική νίκη πέτυχε η Παρί κόντρα στη Μονακό, επικρατώντας με 3-1. Ο Σιναγιόκο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ μέσα σε επτά λεπτά. Το πρώτο ήρθε στο 38' μετά την υπέροχη πάσα του Λόπεζ και στη συνέχεια, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.
Η Μονακό απάντησε στο 65' με τον Μπαλογκάν, ωστόσο ο Σιναγιόκο βρήκε τον Παζίς και εκείνος με τη σειρά του εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ για το 3-1.
Λυών - Ανζέ 2-0
Η Λυών επιβλήθηκε με 2-0 της Ανζέ και ανέβηκε μαζί με την Παρί στην 3η θέση της Ligue 1.
Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε ο Νουαμά στο 38', ο οποίος πήρε μία πολύ καλή πάσα από τον Τολισό. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λυών είχε μία τεράστια ευκαιρία για γκολ στο 74', με τον Άμπνερ να κάνει το σπριντ, αλλά η προσπάθειά του κόπηκε. Στο 86΄ωστόσο, ο Τολισό με κεφαλιά «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του.
Στρασβούργο - Οσέρ 5-1
Το Στρασβούργο διέλυσε την Οσέρ με το εμφατικό 5-1. O Εσούγκο έκανε την αρχή στο 41' και από το 50' και μετά, άρχισε το πάρτι. Ο Γκόντο σημειώσε το 2-0 και ο Χάρντερ από την άσπρη βούλα στο 62', πέτυχε το τρίτο τέρμα της ομάδας του.
Η Οσέρ από την άλλη, μείωσε στο 68'με τον Άρτσερ, αλλά οι γηπεδούχοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο και στο 77' ο Γιασίν έγραψε το 4-1, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος διαμόρφωσε με κεφαλία το τελικό 5-1.
Η βαθμολογία της Ligue 1
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