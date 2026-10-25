Η αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν θα εμποδίσει τους Παριζιάνους να παρευρεθούν στην τελετή απόνομης της Χρυσής Μπάλας.

Το μεγάλο ντέρμπι αυτή της αγωνιστικής στη Ligue 1, ανάμεσα στις πρωτοπόρες Παρί Σεν Ζερμέν και Λιόν που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (25/10), τελικά αναβλήθηκε και θα παιχτεί μία ημέρα αργότερα, τη Δευτέρα 26/10.

Αυτή η απόφαση ελήφθη από τον επικεφαλής της λίγκας, μετά από εντολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης, η οποία, για λόγους ασφαλείας, απαγόρευσε τη διεξαγωγή του αγώνα στην προγραμματισμένη ημερομηνία λόγω των νέων διαδηλώσεων και κοινωνικών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι, καθώς και σε άλλες γαλλικές πολείς, όπως αυτές που σημειώθηκαν πριν από μια εβδομάδα και οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις κατέληξαν σε επεισόδια βίας και λεηλασιών.

Ωστόσο η αλλαγή αυτή θα εμποδίσει την αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν να παραστεί στην τελετή απόνομής της Χρυσής Μπάλας, η οποία θα πραγματοποιηθεί επίσης αύριο (26/10) στο Λονδίνο και μένει να δούμε αν θα ταξιδέψουν κάποιοι από τους τραυματίες παίκτες της, οι οποίοι είναι μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο, όπως οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Κβίτσα Κβαρατσκελία και Μαρκίνιος, με τον Γεωργιανό να είναι ο πιο σοβαρά τραυματισμένος και ενδεχομένως να χάσει ολόκληρη τη σεζόν.

🚨 𝗡𝗘𝗪: PSG fans are FURIOUS after their match against Lyon was rescheduled for Monday evening, at the SAME TIME as the Ballon d’Or ceremony! Some fans are calling for a BOYCOTT, while others want PSG to forfeit the match or send their reserve team instead. — @le_Parisien https://t.co/qJZTHSHUHZ October 24, 2026

Αυτοί που, εκτός απροόπτων, σίγουρα δεν θα βρίσκονται στην αγγλική πρωτεύουσα είναι οι Φαμπιάν Ρουίθ, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Φεράν Τόρες και Ασράφ Χακίμι, μεταξύ άλλων, καθώς και ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος είναι υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου προπονητή, καθώς θα πρέπει να αγωνιστούν στον αγώνα πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε ότι και πέρσι η Παρί Σεν Ζερμέν έπρεπε επίσης να παίξει έναν αγώνα της Ligue 1 την ίδια ημέρα με την απονομή της Χρυσής Μπάλας, την οποία εν τέλει κατέκτησε ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα μπόρεσε βέβαια να παραστεί στην εκδήλωση καθώς ήταν τραυματίας, αλλά οι περισσότεροι από τους άλλους παίκτες της ομάδας δεν κατάφεραν να παρευρεθούν, καθώς έπρεπε να παίξουν τον αγώνα τους εναντίον της Μαρσέιγ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για την προηγούμενη μέρα, αλλά αναβλήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης στη Μασσαλία.