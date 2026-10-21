Οι ταραχές που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία επηρεάζουν και το ποδόσφαιρο, με αναμετρήσεις να αναβάλλονται.

Η κατάσταση στη Γαλλία είναι έκρυθμη, με τις μεγάλες διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών να επηρεάζουν, αναμενόμενα, και το ποδόσφαιρο. Όπως αναφέρει το RMC Sport, η αστυνομία σε συνεννόηση με τη διοργανώτρια αρχή, αποφάσισε να αναβληθεί ο αγώνας της Τουλούζ με την Τρουά για τη Ligue 1, που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο (24/10), καθώς δεν υπάρχουν αρκετές αστυνομικές δυνάμεις για να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή του.

Στον... αέρα είναι η αναμέτρηση της Λανς με την Παρί, που έχει προγραμματιστεί για την ίδια μέρα, την ώρα που το ματς της Μπορντό με τη Σταντ Μοντουά θα μεταφερθεί από το Σάββατο την Κυριακή (25/10), επίσης για λόγους ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το RMC, το 2025, χρειάζονταν κάθε Σαββατοκύριακο 60.000 αστυνομικοί προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι αγώνες ποδοσφαίρου σε όλες τις κατηγορίες, με τον άλλοτε υπουργό Εσωτερικών, Μπρούνο Ρετεγιό, να έχει διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν πως «κάθε Σαββατοκύριακο χρειάζομαι το 30% των αστυνομικών δυνάμεων για ένα και μόνο άθλημα».