Μπιανκόν: Ολυμπιακός - Συμφωνία με Λανς αλλά... αναμονή σύμφωνα με τους Γάλλους
Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι μία από τις περιπτώσεις που θα αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Λανς για την πώληση του Γάλλου στόπερ όπως προκύπτει από τα γαλλικά δημοσιεύματα.
Ωστόσο, σύμφωνα με το «Foot Mercato» υπάρχει στασιμότητα και αναμονή για την ολοκλήρωση του deal. Ο λόγος έχει να κάνει με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.
Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού ήταν θέλημα του προηγούμενου προπονητή, με αποτέλεσμα στο γαλλικό κλαμπ να βρίσκονται εν αναμονή της πρόσληψης του νέου κόουτς, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία για να αποκτηθεί ο Μπιανκόν ή όχι.
🚨#RCLens 🔴🟡— Sébastien Denis (@sebnonda) June 7, 2026
✅La piste Giulian Biancone est très concrète et avait été validée par l'ancien staff technique
⚠️Le défenseur central 🇫🇷 de l'Olympiakos est séduit, mais l'opération est en stand-by. Lens attend d'abord d'officialiser son nouveau coach avant de valider des… pic.twitter.com/M42xurQC1R
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