Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Ζουλιάν Μπιανκόν έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Λανς αλλά υπάρχει αναμονή στην ολοκλήρωση της μεταγραφής σύμφωνα με τους Γάλλους.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι μία από τις περιπτώσεις που θα αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Λανς για την πώληση του Γάλλου στόπερ όπως προκύπτει από τα γαλλικά δημοσιεύματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «Foot Mercato» υπάρχει στασιμότητα και αναμονή για την ολοκλήρωση του deal. Ο λόγος έχει να κάνει με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού ήταν θέλημα του προηγούμενου προπονητή, με αποτέλεσμα στο γαλλικό κλαμπ να βρίσκονται εν αναμονή της πρόσληψης του νέου κόουτς, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία για να αποκτηθεί ο Μπιανκόν ή όχι.