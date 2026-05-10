Σοκ στη Γαλλία: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονου παίκτη σε παιδικό τουρνουά

Μετά τη λήξη του τελικού U11, πέντε ανήλικοι ποδοσφαιριστές ξυλοκόπησαν άγρια 9χρονο αντίπαλό τους, αφήνοντάς τον τραυματισμένο στο έδαφος.

Σοκ και έντονη αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Γαλλία η επίθεση που δέχθηκε ένας 9χρονος ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια παιδικού τουρνουά U11 στη Βεντάν-λε-Βιέιγ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των εφημερίδων Voix du Nord και Parisien, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, αμέσως μετά τον τελικό της διοργάνωσης, τον οποίο κέρδισε η ομάδα του Πα-ντε-Καλαί με σκορ 2-0.

Το θύμα, ο μικρός Ματεό, ποδοσφαιριστής της Οσί-λε-Μιν, δέχθηκε σφοδρή επίθεση με χτυπήματα στο στήθος και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση των διασωστών. Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Λανς για ιατρική περίθαλψη. Ο πρόεδρος του συλλόγου του, Ζουλιέν Μπορί, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα: «Με το τελευταίο σφύριγμα δημιουργήθηκε ένταση στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ματεό σπρώχτηκε από έναν παίκτη της Κρεΐγ και ανταπέδωσε. Τότε, ένας δεύτερος παίκτης τον έριξε και, μόλις έπεσε στο έδαφος, πέντε ποδοσφαιριστές τον χτυπούσαν με κλωτσιές στο στήθος και στο κεφάλι».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για ακραία πράξη βίας σε διοργάνωση παιδικού ποδοσφαίρου. Ευτυχώς, ο μικρός ποδοσφαιριστής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο χωρίς μόνιμες σωματικές βλάβες, ωστόσο το σοκ από την επίθεση παραμένει βαθύ τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.