Στρασβούργο: Ανακοίνωσε τον Ο΄Νιλ ως αντικαταστάτη του Ροσένιορ
Τον αντικαταστάτη του Λίαμ Ροσένιορ στην τεχνική ηγεσία ανακοίνωσε το Στρασβούργο. Η αποχώρηση του Άγγλου τεχνικού από τη Ligue 1 για χάρη της Τσέλσι άνοιξε την πόρτα του γαλλικού συλλόγου στον Γκάρι Ο΄Νιλ, ο οποίος αποτέλεσε τον εκλεκτό της διοίκησης για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση.
Όπως έγινε γνωστό, οι Αλσατοί έδωσαν τα χέρια με τον 42χρονο προπονητή και τον ανακοίνωσαν ως νέο υπεύθυνο του τεχνικού επιτελείου, δίχως πάντως να γίνεται κάπου αναφορά για τη διάρκεια της συνεργασίας τους.
Ο Ο΄Νιλ παρέμενε ανενεργός από τον Δεκέμβριο του 2024 όταν απολύθηκε από τον πάγκο της Γουλβς, η οποία τον είχε προσεγγίσει ξανά για συνεργασία τον Νοέμβριο του 2025, προτού καταλήξει τελικά στην επιλογή του Ρομπ Έντουαρντς.
Θυμίζουμε ότι πέρα από τη Γουλβς, ο Άγγλος είχε κάτσει για μια σεζόν στον πάγκο της Μπόρνμουθ τη σεζόν 2022-2023, προτού αναλάβει τα ηνία των Λύκων το καλοκαίρι του 2023.
Gary O’Neil nommé entraîneur du Racing Club de Strasbourg Alsace ✍️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 7, 2026
Le communiqué 👇
