Ο Ουσμάν Ντεμπελέ συζητά με την Παρί για ένα νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, ωστόσο ο σύλλογος αρνείται να του δώσει όσα έδινε σε Μέσι και Νεϊμάρ.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ουσμάν Ντεμπελέ και την Παρί Σεν Ζερμέν για ένα νέο συμβόλαιο είναι σε εξέλιξη, λίγο μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Γάλλο. Ο 27χρονος επιθετικός, που πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν με 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 εμφανίσεις για την PSG, θεωρεί ότι ήρθε η ώρα να ανταμειφθεί ανάλογα με το νέο του στάτους.

Σύμφωνα με την Equipe, το επιτελείο του Ντεμπελέ, με επικεφαλής τον μάνατζερ του Μούσα Σισοκό, έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τον αθλητικό διευθυντή του κλαμπ, Λουίς Κάμπος. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή ζητά σημαντική αύξηση αποδοχών, θεωρώντας πως το τωρινό του συμβόλαιο, που υπολογίζεται περίπου στο μισό από όσα έπαιρναν οι Νεϊμάρ και Μέσι, δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή του αξία.

Από την άλλη πλευρά, η Παρί δε θέλει να πλησιάσει αυτά τα ποσά. Κρατά χαμηλούς τόνους και επιμένει στο ότι θέλει να διατηρήσει μία ισορροπία. Οι Παριζιάνοι δε θέλουν να δημιουργήσουν εσωτερικές διαμάχες και αναστάτωση στα αποδυτήρια σε μια περίοδο όπου ανανεώνονται τα συμβόλαια κι άλλων, πολύ σημαντικών παικτών της.

