Η μητέρα του Ντεμπελέ σε δικαστική διαμάχη με τις γαλλικές αρχές για ένα «δώρο» αξίας 200.000 ευρώ από τον γιο της!

Η μητέρα του Ουσμάν Ντεμπελέ, Φατιμάτα, οδηγήθηκε στα γαλλικά δικαστήρια για ένα δώρο αξίας 200.000 ευρώ από το γιο της, που δεν συμπεριέλαβε στη φορολογική της δήλωση.

Η Φατιμάτα Ντεμπελέ εμφανίστηκε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Ρεν αυτήν την Τετάρτη (15/10) για να ζητήσει την ακύρωση της φορολογικής επιβολής μιας μεταβίβασης που της έκανε ο γιος της, Ουσμάν, πριν από επτά χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα τον Μάιο του 2018 έλαβε ως δώρο για τα 40α γενέθλια της το καθαρό ποσό των 200.000 ευρώ από τον γιο της. Αυτό συνέβη μόλις λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του Ουσμάν Ντεμπελέ από την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Μπαρτσελόνα.

«Ο κ. Ντεμπελέ έκανε ένα δώρο στη μητέρα του, οι φορολογικές αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για φορολογητέο εισόδημα της κυρίας Ντεμπελέ, κάτι που αμφισβητούμε », δήλωσε ο Υμπέρ Λεφέβρ, δικηγόρος της Φατιμάτα Ντεμπελέ, στη χθεσινή ακρόαση του δικαστηρίου.

Κατά την άποψη του δικηγόρου, πρόκειται για «ζήτημα λάθος ερμηνείας ενός φορολογικού κειμένου», με τον εισαγγελέα να επιβεβαιώνει ότι δεν συμμερίζεται την ίδια ερμηνεία με την υπεράσπιση. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: πρώτον, η δωρεά έγινε έξι μήνες μετά τα τεσσαρακοστά γενέθλια της Φατιμάτα, η οποία γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου και δεύτερον, η ημερομηνία που έστειλε ο Ουσμάν τα λεφτά στη μητέρα του συμπίπτει με την ημερομηνία πρόσληψης της ίδιας από μια εταιρεία που διαχειριζόταν την εικόνα του γιου της, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Για τους παραπάνω λόγους η απόφαση του δικαστηρίου της Ρεν ήταν ότι «το ενδιαφερόμενο άτομο υποχρεούται να καταβάλει αναδρομικά έκτακτη εισφορά για υψηλά εισοδήματα, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που συνδέονται με αυτά τα επιδόματα καθώς και το πρόστιμα εκπρόθεσμης πληρωμής που θα επιβληθεί από το διοικητικό δικαστήριο». Το συνολικό ποσό που καλείται να καταθέσει η Φατιμάτα δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη και αναμένεται να γίνει γνωστό μέσα στον επόμενο μήνα.