Μετά από μήνες ποδοσφαιρικής απραξίας, ο Πολ Πογκμπά μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση!

Ο χρόνος για την επίσημη επιστροφή του Πολ Πογκμπά στα γήπεδα μετράει πλέον αντίστροφα και η αναμονή για τον Γάλλο μέσο φτάνει στο τέλος της! Όπως όλα δείχνουν, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, θα αγωνιστεί μετά την διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ο Πογκμπά υπέγραψε στη Μονακό από τον οποία σκοπεύει να κάνει restart στην καριέρα του που στο μεταξύ είχε «παγώσει» εξαιτίας του αποκλεισμού του από το ποδόσφαιρο για την υπόθεση ντόπινγκ.

Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του άλλοτε διεθνή με την εθνική Γαλλίας ήταν στις 3 Σεπτεμβρίου 2023, φορώντας τότε τη φανέλα της Γιουβέντους, προτού οι δρόμοι τους χωρίσουν. Όπως υποστήριξε ο προπονητής της Μονακό, ο Πογκμπά αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στην επιστροφή των πρωταθλημάτων και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση των Μονεγάσκων με την Ανζέ στις 18 Οκτωβρίου!