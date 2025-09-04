Πριν καλά καλά αρχίσει η νέα σεζόν, τα αποδυτήρια της Παρί μυρίζουν «μπαρούτι», αφού ο Ίλια Ζαμπαρνί φέρεται να έχει ζητήσει την αποχώρηση του Ρώσου κίπερ, Ματβέι Σαφόνοφ, με τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας στο επίκεντρο.

Με ιδανικό τρόπο έχει ξεκινήσει η σεζόν για την Παρί Σεν Ζερμέν, όπως ακριβώς δηλαδή τελείωσε η περασμένη. Οι πρωταθλητές Γαλλίας που σήκωσαν και το πρώτο Champions League της ιστορίας τους τον περασμένο Ιούνιο (5-0 την Ίντερ) προελαύνουν στη βαθμολογία της Ligue 1, έχοντας το απόλυτο 3/3 με τέρματα 8 υπέρ και 3 κατά.

Ωστόσο, η κατάσταση στα αποδυτήρια των πρωτευουσιάνων μάλλον δεν είναι η καλύτερη. Όπως αναφέρει η Marca, η οποία επικαλείται δημοσίευμα της Gazzetta Dello Sport και του Futbol 360, τα πράγματα είναι περίεργα όσον αφορά το νέο μεταγραφικό απόκτημα στην άμυνα, Ίλια Ζαμπαρνί, και τον τερματοφύλακα Ματβέι Σαφόνοφ.

Ο Ουκρανός στόπερ αποκτήθηκε έναντι 66 εκατ. ευρώ από την Μπόρνμουθ και συνάντησε στο Παρίσι τον Ρώσο πορτιέρε, με τις σχέσεις των δυο να μην είναι οι καλύτερες. Όπως προκύπτει από τις αναφορές, ο Ζαμπαρνί φέρεται να ζήτησε την αποχώρηση του Σαφόνοφ, με επίκεντρο φυσικά τον πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Όπως φαίνεται, ο πρώην τερματοφύλακας της Ντιναμό Κιέβου, Ντένις Μπόικο, αποκάλυψε το αίτημα του Ουκρανού στο Futbol 360: «Μίλησα με τον Ίλια και μου είπε ότι είχε ζητήσει ο Ρώσος να μην είναι μέλος της Παρί. Δυστυχώς, δεν εξαρτώνται όλα από αυτόν. Ο Σαφόνοφ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και δεν μπορεί να λυθεί».

Έχοντας επίγνωση της κατάστασης, ο Λουίς Ενρίκε προσπάθησε να εκτονώσει την ένταση, με τον Ζαμπαρνί να δηλώνει πως «Πρέπει να αλληλεπιδρώ μαζί του σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον κόσμο». Πάντως, δεν φαίνεται να το υποστηρίζει και πολύ στην πράξη, αν αληθεύουν τα όσα αποκάλυψε ο Μπόικο.