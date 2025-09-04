Ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Ο Ζαμπάρνι ζήτησε να φύγει ο Σαφόνοφ για να υπογράψει»
Με ιδανικό τρόπο έχει ξεκινήσει η σεζόν για την Παρί Σεν Ζερμέν, όπως ακριβώς δηλαδή τελείωσε η περασμένη. Οι πρωταθλητές Γαλλίας που σήκωσαν και το πρώτο Champions League της ιστορίας τους τον περασμένο Ιούνιο (5-0 την Ίντερ) προελαύνουν στη βαθμολογία της Ligue 1, έχοντας το απόλυτο 3/3 με τέρματα 8 υπέρ και 3 κατά.
Ωστόσο, η κατάσταση στα αποδυτήρια των πρωτευουσιάνων μάλλον δεν είναι η καλύτερη. Όπως αναφέρει η Marca, η οποία επικαλείται δημοσίευμα της Gazzetta Dello Sport και του Futbol 360, τα πράγματα είναι περίεργα όσον αφορά το νέο μεταγραφικό απόκτημα στην άμυνα, Ίλια Ζαμπαρνί, και τον τερματοφύλακα Ματβέι Σαφόνοφ.
Ο Ουκρανός στόπερ αποκτήθηκε έναντι 66 εκατ. ευρώ από την Μπόρνμουθ και συνάντησε στο Παρίσι τον Ρώσο πορτιέρε, με τις σχέσεις των δυο να μην είναι οι καλύτερες. Όπως προκύπτει από τις αναφορές, ο Ζαμπαρνί φέρεται να ζήτησε την αποχώρηση του Σαφόνοφ, με επίκεντρο φυσικά τον πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.
Όπως φαίνεται, ο πρώην τερματοφύλακας της Ντιναμό Κιέβου, Ντένις Μπόικο, αποκάλυψε το αίτημα του Ουκρανού στο Futbol 360: «Μίλησα με τον Ίλια και μου είπε ότι είχε ζητήσει ο Ρώσος να μην είναι μέλος της Παρί. Δυστυχώς, δεν εξαρτώνται όλα από αυτόν. Ο Σαφόνοφ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και δεν μπορεί να λυθεί».
Έχοντας επίγνωση της κατάστασης, ο Λουίς Ενρίκε προσπάθησε να εκτονώσει την ένταση, με τον Ζαμπαρνί να δηλώνει πως «Πρέπει να αλληλεπιδρώ μαζί του σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον κόσμο». Πάντως, δεν φαίνεται να το υποστηρίζει και πολύ στην πράξη, αν αληθεύουν τα όσα αποκάλυψε ο Μπόικο.
🚨 « 𝗝𝗘 𝗗𝗢𝗜𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗔𝗚𝗜𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗨𝗜 𝗔̀ 𝗨𝗡 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟 𝗔̀ 𝗟’𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗧 𝗝𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗜𝗥𝗔𝗜 𝗠𝗘𝗦 𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗘𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 ! » 😳❤️💙
Illia Zabarnyi 🇺🇦 sur sa relation avec Matvey… pic.twitter.com/RziCsncziA— Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.