Παρί Σεν Ζερμέν, μεταγραφές: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαμπαρνί

Σπουδαία προσθήκη για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε με τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο πέντε ετών.

Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε η Παρί Σεν Ζερμέν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ιλια Ζαμπαρνί από την Μπόρνμουθ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έβγαλαν από τα ταμεία τους περί τα 66 εκατ. ευρώ με προορισμό τα «κεράσια», έτσι ώστε να πάρουν στην Πόλη του Φωτός τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος με τη σειρά του υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2030.

Την περασμένη σεζόν ο Ουκρανός στόπερ μέτρησε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον αγγλικό σύλλογο, ξεχωρίζοντας και «κερδίζοντας» τη μετακίνησή του στη νικήτρια του Champions League.

