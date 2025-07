Την ώρα που οι συζητήσεις με τον Ιταλό για νέο συμβόλαιο δεν οδηγούν κάπου, οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον πορτιέρε της Λιλ, έχοντας έρθει σε συμφωνία μαζί του.

«Στον αέρα» βρίσκεται το μέλλον του Τζίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Ιταλός κίπερ και οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο, με το υπάρχον να εκπνέει το καλοκαίρι του 2026.

Στα 26 του χρόνια ο Ντοναρούμα βρίσκεται από το 2021 στο Παρίσι, ωστόσο φαίνεται πως δεν θα παραμείνει για πολύ, καθώς οι συζητήσεις δεν «καρποφορούν» και για την απόκτησή του παραμονεύουν οι δυο ομάδες του Μάνστεστερ, Γιουνάιτεντ και Σίτι.

Η όλη κατάσταση πάντως δεν αφήνει τους ανθρώπους των Πρωτευουσιάνων με «σταυρωμένα» τα χέρια, καθώς φαίνεται πως ήδη έχουν βρει τον αντικαταστάτη του υψηλόσωμου τερματοφύλακα. Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, ο Λούκας Σεβαλιέ της Λιλ είναι ο «εκλεκτός» για την θέση κάτω από τα δοκάρια, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως οι δυο πλευρές έχουν δώσει ήδη τα χέρια.

Ουσιαστικά απομένει το deal με τους «Λιλουά» στους οποίους ανήκει ο Γάλλος, που αξιώνει περί τα 40 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει.

