Η Λιλ έχει βάλει στόχο να εντάξει στο δυναμικό της τον 38χρόνο θρύλο επιθετικό της Λος Άντζελες, ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το Foot Mercato, η Λιλ επιθυμεί την απόκτηση του Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα του στην γαλλική ομάδα.

Το συμβόλαιο του Ζιρού με την Λος Άντζελες ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο ο ίδιος επιθυμεί να το λύσει νωρίτερα, προκειμένου να μετακινηθεί στη Λιλ ως ελεύθερος.

Η γαλλική ομάδα σκοπεύει να του προσφέρει μονοετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, με επέκταση για έναν ακόμη χρόνο. Οι ιθύνοντες της Λιλ εμφανίζονται αισιόδοξοι πως θα επιτευχθεί συμφωνία με τον έμπειρο επιθετικό σε οικονομικό επίπεδο.

Ο Ολιβιέ Ζιρού μετρά 137 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, έχοντας σκοράρει 57 γκολ και κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018. Σε επίπεδο συλλόγων, έχει φορέσει τη φανέλα κορυφαίων ομάδων όπως η Μίλαν, η Τσέλσι, η Άρσεναλ και η Μονπελιέ.

