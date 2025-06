Λιόν: «Πράσινο» στις αγοραπωλησίες, «κόκκινο» στα χρέη σε πάλη εκατομμυρίων

Λιόν, ώρα μηδέν! Οι οικονομικός βραχνάς την οδήγησε στον εφιάλτη του υποβιβασμού στη δεύτερη κατηγορία, παρά το γεγονός πως το λαμπάκι άναψε... πράσινο στις αγοραπωλησίες.

Η DNCG (Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης) επιβεβαίωσε την Τρίτη τον υποβιβασμό της Λιόν, που είχε αποφασιστεί από τις 15 Νοεμβρίου, επιβάλλοντας εκ νέου κυρώσεις στη διαχείριση του Τζον Τέξτορ, ενός προέδρου που ενδέχεται να συμπαρασύρει έναν ιστορικό σύλλογο στην κατάρρευση. Η Λιόν ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Για τον Τέξτορ, το χτύπημα ήρθε ενώ περπατούσε στα αριστοκρατικά προάστια του Παρισιού ψάχνοντας ξενοδοχείο για το βράδυ, αφού δεν βρήκε πτήση για να επιστρέψει την ίδια μέρα στη Φιλαδέλφεια, όπου η Μποταφόγκο θα αντιμετωπίσει την Παλμέιρας στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Μισή ώρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση του υποβιβασμού, ο πρόεδρος του συλλόγου ήταν ακόμα αισιόδοξος και ικανοποιημένος: πίστευε ότι άρχιζε να καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ότι η Γαλλική Λίγκα ήταν πιο δεκτική στα επιχειρήματά του.

Ήταν λίγο μετά τις 20:00, και όλα έδειχναν ότι η τρίτη συνάντηση μέσα σε έναν χρόνο με τη DNCG θα είχε θετική έκβαση. Όχι. Όπως και τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, όταν ο σύλλογος είχε υποστεί προσωρινό υποβιβασμό στη Ligue 2 μαζί με απαγόρευση μεταγραφών και έλεγχο του μισθολογικού κόστους, έτσι και τώρα, ο προϋπολογισμός του απορρίφθηκε, αυτή τη φορά με ολέθριες συνέπειες: αν η έφεση απορριφθεί, η Λυών θα αγωνίζεται από τον Αύγουστο στη Ligue 2.

Όπως συνέβη με τη Σεντ-Ετιέν. Το ενδεχόμενο αυτό φαινόταν πιθανό τους τελευταίους μήνες. Άλλωστε, ο σύλλογος όχι μόνο είχε οφειλές προς την εφορία και προμηθευτές, αλλά είχε προειδοποιηθεί και από την FFF, την UEFA και τη FIFA. Ένα… τσουνάμι προειδοποιήσεων που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους οπαδούς της Λιόν.

Γράφουν οι Πολύδωρος Παπαδόπουλος - Νίκος Κικίδης

Ο σύλλογος, όπως συνήθως πριν από τέτοιες συνεδριάσεις, προσπαθούσε να καθησυχάσει τον κόσμο. Ανέφερε χρηματοδοτήσεις από τον Ιανουάριο (83 εκατ. ευρώ κατά τους ιθύνοντες), τη μεταγραφή του Τσερκί στη Σίτι (42,5 εκατ. ευρώ με τα μπόνους), μείωση του μισθολογικού κόστους κατά 30 εκατ. ευρώ, και τη διαδικασία πώλησης των μετοχών της Πάλας που κατέχει ο Τέξτορ. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα αυτά ξεπερνούν τα 175 εκατ. ευρώ που είχαν συμφωνηθεί με τη DNCG.

