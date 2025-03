Οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν σύμφωνα με δημοσίευμα της «Équipe», εξετάζουν την εξαγορά της Μάλαγα, με την πιθανή συμφωνία να φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ

Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε στα χέρια της Qatar Sports Investments το 2011 και τώρα το ίδιο καταριανό fund εξετάζει την εξαγορά της Μάλαγα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Équipe».

Η ομάδα βρίσκεται στην 15η θέση της La Liga 2 και φημολογείται ότι η Qatar Sports Investments είναι έτοιμη να καταβάλει μέχρι και 100 εκατομμύρια ευρώ για να κλείσει τη συμφωνία. Η Μάλαγα είχε αποκτηθεί το 2010 από τον Καταριανό επενδυτή Αμπντουλάχ μπιν Νασσέρ Αλ Θανί, ο οποίος έκανε σημαντικές επενδύσεις, φέρνοντας την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν άργησαν να εμφανιστούν, με τον υποβιβασμό το 2018 και τις οικονομικές δυσκολίες να διογκώνονται.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει και οι βασικοί στόχοι του QSI είναι η αναβάθμιση της πόλης και η ανακαίνιση του γηπέδου της Μάλαγα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Ακόμη ο ιδιοκτήτη της ομάδας, Αλ Θανί, έκανε ανάρτηση στο X, η οποία πυροδότησε τις φήμες, και έγραψε «Θεώρησαν πως κανένας δεν θα μιλούσε, ότι το θέμα είχε "θαφτεί", αλλά τώρα ξεκινά».

They thought no one would speak.

They thought it was buried.

It’s not.

It begins now.”#JusticeForMalaga