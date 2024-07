Σε μια δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο άλλοτε τεχνικός της εθνικής Αργεντινής, Χόρχε Σαμπάολι, ο οποίος τόνισε πώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ παίζει σαν αυτιστικός, δίχως να νοιάζεται για το αποτέλεσμα της ομάδας.

Τραγική δήλωση από τον Χόρχε Σαμπάολι για τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο άλλοτε προπονητής της Σεβίλλης και της εθνικής Αργεντινής προχώρησε σε μια δήλωση η οποία έχει ήδη σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, χαρακτηρίζοντας αυτιστικό τον Ντεμπελέ.

Ο Αργεντινός τεχνικός κλήθηκε να μιλήσει για την πορεία της Γαλλίας στο EURO 2024 και στάθηκε στον Ντεμπελέ, τονίζοντας πώς ο Γάλλος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν δεν νοιάζεται για το αποτέλεσμα της ομάδας του, προσθέτοντας ότι αγωνίζεται σαν αυτιστικός.

«Ο Ντεμπελέ παίζει σαν αυτιστικός. Ξεκινάει μια επίθεση μόνος του και την ολοκληρώνει πάλι μόνος του. Δεν έχει την ικανότητα να κάνει έναν συμπαίκτη του να λάμψει. Ξέρει να το κάνει μόνο για τον εαυτό του. Κάπως έτσι είναι και ο Μπαπέ», δήλωσε ο Σαμπάολι.

