Λουίς Ενρίκε για Μπαπέ: «Αργά ή γρήγορα δεν θα παίζει μαζί μας... Κάνω ότι θεωρώ καλύτερο για την ομάδα»

Ο Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε για την κατάσταση με τον Μπαπέ που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με την Μονακό και πήγε κι έκατσε στην εξέδρα με την μητέρα του.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έμεινε στο 0-0 με την Μονακό στο Πριγκιπάτο, όμως περισσότερο απ' όλα από το χθεσινό βράδυ των Παριζιάνων έμεινε η εικόνα του Μπαπέ να βλέπει το παιχνίδι από την εξέδρα με την μητέρα του αφότου έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα.

Ο προπονητής της γαλλικής ομάδας, Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε, όπως ήταν λογικό, στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την λήξη του αγώνα για το συμβάν αυτό και απάντησε πως ο Γάλλος σούπερ σταρ σύντομα δεν θα ανήκει στο κλαμπ, οπότε το να παίζει η ομάδα χωρίς εκείνον είναι κάτι που θα πρέπει να συνηθίσουμε.

Εξήγησε πως προσπαθεί να βρει την καλύτερη δυνατή φόρμουλα και να κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο για την ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Λουίς Ενρίκε:

«Αργά ή γρήγορα, αυτός (ο Μπαπέ) δεν θα παίζει μαζί μας πια. Πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Προσπαθώ να βρω την καλύτερη δυνατή φόρμουλα. Κάνω αυτό που θεωρώ καλύτερο για την ομάδα. Είναι δική μου απόφαση».

