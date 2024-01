Ποδοσφαιριστής της Λοριάν και με τη... βούλα αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες ο Πάνος Κατσέρης, με την Μπόρνμουθ να μην εμπλέκεται στην υπόθεση παρά τα τελευταία δημοσιεύματα των Ιταλών.

Μόνο τα τυπικά φαίνεται πως απομένουν ώστε να γίνει ποδοσφαιριστής της Λοριάν ο Πάνος Κατσέρης. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο νεαρός Έλληνας αριστερός μπακ πρέπει να λογίζεται ποδοσφαιριστής της γαλλικής ομάδας.

Όπως αναφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 22χρονος ακραίος αμυντικός αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες στη Γαλλία ώστε να περάσει από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Ο Κατσέρης που διανύει μια εκπληκτική σεζόν στην Serie B με τη φανέλα της Καταντζάρο αναμένεται να κάνει το step up, καθώς η Λοριάν έχει ήδη ολοκληρώσει το deal που θα αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα το συγκεκριμένο δημοσίευμα βάζει και τέλος στα σενάρια περί δανεισμού από την Μπόρνμουθ στη Λοριάν, διαψεύδοντας την είδηση της μεταγραφής του από την αγγλική ομάδα που βρίσκεται στον ίδιο ιδιοκτησιακό όμιλο με τους Γάλλους.

🟠🐟 Panos Katseris, on his way to France as he will sign in as new Lorient player tomorrow for €3m fee.



⛔️🍒 Bournemouth are not involved in this deal. He will not sign for #AFCB despite reports. https://t.co/j3IrpgZV8v