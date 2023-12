Ανανέωσε με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2026 ο Κιμπεμπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κιμπεμπέ μέχρι το καλοκαίρι του 2026, με τον ίδιο να είναι εδώ και καιρό παροπλισμένος λόγω της ρήξης αχιλλείου τένοντα που υπέστη.

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιμπεμπέ γνωστοποίησαν την ανανέωση της συνεργασίας τους για τρία ακόμα έτη, με το νέο συμβόλαιο που υπέγραψαν αμφότεροι να έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία δύσκολη περίοδο για τον Πρεσνέλ Κιμπεμπέ, αφού ο 28χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης της ζημιάς που έπαθε από την ρήξη αχιλλείου τένοντα που υπέστη τον περασμένο Φλεβάρη.

Συνολικά έχει φορέσει την φανέλα της ομάδας του Παρισιού για 237 παιχνίδια έχοντας σκοράρει και τρία γκολ ενώ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε άλλη ομάδα εβρισκόμενος στην Παρί Σεν Ζερμέν από τα δέκα του χρόνια.

The story goes on ❤️💙#Kimpembe2026 #MadeInParis



pic.twitter.com/YDAggrEZnI