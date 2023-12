Λουίς Ενρίκε: «Με τον Μπαπέ δεν είμαστε ζευγάρι αλλά έχουμε μια τέλεια σχέση»

Ο Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ και διέψευσε τα σενάρια με το δικό του τρόπο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ για ακόμα μια χρονιά κάνει... όργια με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 25χρονος σούπερ σταρ σε 21 εμφανίσεις του έχει 19 γκολ και δυο ασίστ, με τα... σενάρια αναφορικά με το μέλλον του να δίνουν και να παίρνουν, καθώς το ερχόμενο καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του με τους πρωταθλητές Γαλλίας.

Οι φημολογίες θέλουν τον Γάλλο επιθετικό να μην έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Λουίς Ενρίκε. Ο Ισπανός προπονητής σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τη Μετς ρωτήθηκε για αυτό το ζήτημα και διέψευσε τα «σενάρια».

«Όπως πάντα, έχουμε μια τέλεια σχέση. Δεν είμαστε ζευγάρι αλλά περίπου. Κυρίως γιατί αυτός δεν θέλει (γέλια).

Δεν ξέρω γιατί μου κάνετε συνέχεια αυτή την ερώτηση. Είμαι πολύ κοντά με τους περισσότερους παίκτες μου. Με τον Κιλιάν πό την αρχή, ήμασταν πάντα κοντά. Κάνει αστεία και πάντα χαμογελά. Είμαι ευχαριστημένος μαζί του και όχι μόνο με τον Κιλιάν αλλά με όλους, ακόμα κι αν ξέρω ότι οι παίκτες που παίζουν λιγότερο είναι λίγο λιγότερο ευχαριστημένοι. Ήμασταν πάντα πολύ κοντά με τον Κιλιάν», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής.

Luis Enrique on his relationship with Kylian Mbappé: “As always, we have a perfect relationship. We’re not a couple but almost. Mainly because he’s the one who doesn’t want to (laughs). 😭😭



