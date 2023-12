Η «έκρηξη» χαράς από τους παίκτες της άσημης Ρεβέλ επειδή κληρώθηκαν με την Παρί στο Κύπελλο Γαλλίας

Ένα υπέροχο βίντεο έβγαλε στη δημοσιότητα η Ρεβέλ της 6ης κατηγορίας Γαλλίας, όπου φαίνονται οι παίκτες της, τη στιγμή που κληρώθηκαν με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Κύπελλο.

Το Κύπελλο Γαλλίας προσφέρει υπέροχες στιγμές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς ομάδες από χαμηλότερες κατηγορίες ζουν το δικό τους... όνειρο κόντρα στα αστέρια των μεγαλύτερων συλλόγων.

Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι ο ultra της Παρί Σεν Ζερμέν, Αλεξίς Ζμιγιάκ, ο οποίος είχε μιλήσει στο Gazzetta για την εμπειρία να παίζεις κόντρα στον Κιλιάν Μπαπέ και λίγες ώρες μετά να τον υποστηρίζεις από τις εξέδρες του Παρκ ντε Πρανς.

😍🇫🇷 This is the reaction of the 6th tier side US Revel when they found out they will play PSG in the Coupe de France!



Magic of the cup... 🏆✨ pic.twitter.com/8F2aSGa9W8