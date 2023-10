Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Μπάρτσα για Βινίσιους: «Δεν πρόκειται για ρατσισμό, του αξίζει ένα χαστούκι για το ότι είναι καραγκιόζης»

Με πολύ σκληρά λόγια μίλησε εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Μπαρτσελόνα για τον Βραζιλιάνο σταρ της Ρεάλ.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ δεν γλιτώνει. Βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει γίνει πολλές φορές στόχος ρατσιστικών προσβολών και συνθημάτων στα γήπεδα της La Liga. Πρόσφατα, ήταν ένας οπαδός της Σεβίλλης που ξεχώρισε κάνοντας χειρονομίες μαϊμού προς τον 23χρονο παίκτη, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ του ανδαλουσιανού συλλόγου και της «βασίλισσας» το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Στο τέλος του αγώνα με την Μπράγκα (2-1) για την 3η αγωνιστική του Champions League, ο Βραζιλιάνος απαίτησε να ληφθούν μέτρα κατά των ατόμων που είναι ένοχοι για τέτοιες συμπεριφορές.

Ωστόσο δεν λείπουν και οι αντιδράσεις εναντίον του. Ήδη από την αρχή της εβδομάδας ένας πρώην παίκτης της Σεβίλλης τον είχε επικρίνει για την αυθάδεια του στον αγωνιστικό χώρο, κι αυτή τη φορά ο «Βίνι» μπήκε στο στόχαστρο ενός εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Μπαρτσελόνα!

«Δεν πρόκειται για ρατσισμό, του αξίζει ένα χαστούκι για το ότι είναι καραγκιόζης. Τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι άχρηστες και ασήμαντες ντρίμπλες στο κέντρο του γηπέδου;», διαμαρτυρήθηκε ο Μίκελ Καμπς στον λογαριασμό του στο twitter.

🚨 The deputy spokesperson of the Barcelona board Mikel Camps has launched a verbal attack on Real Madrid forward Vinicius Jr:



🗣️ “It’s not racism, he deserves a slap for being a clown and a joker. What do these unnecessary and meaningless bicycles in the centre of the field?”… pic.twitter.com/3BapdJu6YX