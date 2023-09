Αλ Κελαϊφί: «Θα συνεχίσει στην Παρί ο Μπαπέ, δεν μπορώ να πω κάτι για τον Λεβαντόφσκι»

Ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί μίλησε για τον Κιλιάν Μπαπέ, λέγοντας πως θα μείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ αναφορά έκανε και για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων ξεκαθάρισε πως όλοι στην ομάδα είναι ευτυχισμένοι που έχουν τον 24χρονο Γάλλο super star και θα συνεχίσουν να τον έχουν όπως είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον Πολωνό στράικερ, τονίζοντας πως δεν μπορεί να πει κάτι για τις υποψήφιες μεταγραφικές κινήσεις που σχεδιάζει.

«Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι παίκτης της Παρί. Του αρέσει αυτό το κλαμπ. Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Χαιρόμαστε που τον έχουμε και θα συνεχίσουμε να τον έχουμε.

Έχω μια πολιτική να μην μιλάω για παίκτες που δεν είναι στην Παρί και μεταγραφές που θα γίνουν ή θα έπρεπε να γίνουν. Αλλά δεν είναι μυστικό ότι ο Ρόμπερτ είναι ένας εκπληκτικός επιθετικός. Κάθε σύλλογος στον κόσμο τον κοίταξε και σε κάποια φάση σκέφτηκε να τον υπογράψει.

Αλλά ο Ρόμπερτ είναι σήμερα στην Μπαρτσελόνα και το σέβομαι αυτό. Θα πρέπει να είστε περήφανοι για αυτόν. Δεν υπήρχαν πολλοί τέτοιοι ελεύθεροι σκοπευτές που σκόραραν σχεδόν σε κάθε ματς. Είναι μηχανή του γκολ. Και σπουδαίος τύπος. Γνωριστήκαμε και δεν μπορώ παρά να μιλήσω για αυτόν», είπε χαρακτηριστικά ο Αλ Κελαϊφί.



