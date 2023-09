Στο όνομα του Φάμπιο Γκρόσο φαίνεται πως κατέληξε η Λυών για την τεχνική ηγεσία, με λεπτομέρειες να χωρίζουν τις δυο πλευρές από την τελική συμφωνία.

Ο Γκρέιαμ Πότερ την απέρριψε, ο Τζενάρο Γκατούζο εξετάστηκε, όμως τελικά ο εκλεκτός για τον πάγκο της Λυών φαίνεται πως είναι ο Φάμπιο Γκρόσο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές βρίσκονται μια ανάσα μακριά από ολοκληρωτική συμφωνία και απομένουν μονάχα οι λεπτομέρειες που θα ξεκλειδώσουν το deal μέσα στις επόμενες ημέρες.

Δεδομένης της εντυπωσιακής δουλειάς του την περσινή περίοδο στην Φροζινόνε αλλά και της θητείας του στη Λυών ως ποδοσφαιριστής, ο Γκρόσο κέρδισε το Δ.Σ του συλλόγου για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Προς το παρόν πάντως η διάρκεια του συμβολαίου που θα υπογράψουν οι δυο πλευρές - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - παραμένει άγνωστη.

