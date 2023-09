Ο Κιλιάν Μπαπέ θα «χαρίσει» στην Παρί το μπόνους αφοσίωσης, ύψους 100 εκατ. ευρώ, για να τα βρει με τους διοικούντες τον σύλλογο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ τα βρήκε με τη διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν κι επέστρεψε στις προπονήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η διοίκηση των Παριζιάνων κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να τον πείσει να αποχωρήσει το καλοκαίρι με μεταγραφή, ώστε να μην φύγει ελεύθερος το 2024, αλλά δεν τα κατάφερε. Ωστόσο οι Παριζιάνοι έκαναν ένα βήμα πίσω και το ίδιο φαίνεται να έκανε και ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας.

Σύμφωνα με την Equipe, ο Μπαπέ αποφάσισε να μην δεχτεί το τεράστιο μπόνους αφοσίωσης, το οποίο δικαιούται βάσει συμβολαίου, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ!

Και οι δύο «αντιμαχόμενες» πλευρές φαίνεται πως έτσι τα βρήκαν... στη μέση όσον αφορά στα οικονομικά.

🚨 Kylian Mbappé has agreed to waive more than €100M in loyalty bonuses at PSG so he can return to the team, however, he will NOT be extending his contract.



