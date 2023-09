Μετά την βαριά εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν, οι οργανωμένοι οπαδοί της Λυών, μίλησαν με τους παίκτες του Λοράν Μπλαν.

Η Λυών βρίσκεται στον πάτο της Ligue 1 με έναν μόνο βαθμό μετά την ήττα με 4-1 από την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ της Κυριακής (03/09) στο Groupama Stadium. Μετά τη βαριά ήττα, οι Bad Gones ultras - το πιο σημαντικό γκρουπ οργανωμένων οπαδών της ομάδας επέμειναν να μιλήσουν στους παίκτες και δεν μάσησαν τα λόγια τους. Εξέφρασαν τα παράπονά τους με πάθος ενώ οι παίκτες του Λοράν Μπλαν στέκονταν σε παράταξη μπροστά τους, τούς κατηγόρησαν ότι αμαυρώνουν τη φανέλα της Λυών και δεν άφησαν περιθώρια ζητώντας -απ' τους αρχηγούς- άμεση αναρτοπή της εικόνας.

«Σε εσάς, την ομάδα της Olympique Lyonnais 2023-2024, αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε εσάς, σε όσους έχουν την ιδιότητα των αρχηγών στα αποδυτήρια. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: αν υπάρχουν ηγέτες σε αυτό το αποδυτήριο, δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να σιωπούν. Φοράτε τη φανέλα της Ολιμπίκ Λυών. Εσείς είστε αυτοί που φοράτε τη φανέλα της OL.

Άλλοι πριν την φορέσετε την έχουν δοξάσει. Δεν έχετε το δικαίωμα να την αμαυρώσετε. Τώρα που τελείωσε η μεταγραφική περίοδος, η ομάδα είναι εδώ. Το μόνο που ζητάμε είναι να είμαστε δίπλα σας. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να το κερδίσετε. Αγαπάμε και σεβόμαστε αυτή τη φανέλα.

Υπάρχει μόνο ένα άλλο πράγμα που ζητάμε: να τραγουδήσουμε τα ονόματά σας. Τραγουδήστε τα με αγάπη, όχι όπως τραγουδήσαμε τα ονόματα του μικρού ******* που έχουν αποχωρήσει από τον σύλλογό μας τους τελευταίους έξι μήνες. Θέλουμε να τραγουδήσουμε τα ονόματά σας με σεβασμό, με αγάπη. Επειδή ξέρουμε ότι παίζετε με αγάπη. Αλλά περιμένουμε από εσάς να σεβαστείτε τη φανέλα μας, δουλέψτε σκληρά στο γήπεδο και αν χρειαστεί να δεχτούμε ήττες, να το κάνουμε με το κεφάλι ψηλά. Πάμε OL»

Δείτε το βίντεο:

Lyon’s players are dressed down by the Bad Gones ultras in extraordinary fashion following their 4-1 home loss vs PSG:



“There were people who wore the Lyon shirt before you who gave everything for it. Don’t defile/smear it.” pic.twitter.com/Fozj0AyqsW