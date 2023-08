Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά φαίνεται πως βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία σκοπεύει να κάμψει τις αντιστάσεις της Λυών με πρόταση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Μπορεί να απέχουμε μόλις μερικά 24ωρα μακριά από το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κρατήσει στο φουλ τις μηχανές με στόχο τουλάχιστον δυο ακόμη αφίξεις.

Ο μεγάλος στόχος ακούει στο όνομα Ραντάλ Κόλο Μουανί που πιέζει με κάθε τρόπο για πάει στο Παρίσι, αλλά στο μεταξύ οι Γάλλοι πλησιάζουν σε έναν συμπατριώτη του. Ο λόγος για το «χρυσό παιδί» της Λυών, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος τη φετινή σεζόν μπορεί να φορέσει τη φανέλα της Παρί.

Σύμφωνα άλλωστε με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η πρόταση των Παριζιάνων ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ με 10% ποσοστό μεταπώλησης έχει δελεάσει τους Λιονέ, τη στιγμή που ο 20χρονος πιέζει για τη μεταγραφή του.

Ο νεαρός Γάλλος είχε βρεθεί επίσης μέσα στο καλοκαίρι στο «στόχαστρο» των Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, όμως ο ίδιος φαινομενικά έδινε πάντα προτεραιότητα στους Παριζιάνους.

Εφόσον τελικά καταφέρει και τον αποκτήσει, τότε η Παρί θα έχει δέσει ακόμα ένα wonderkid του γαλλικού ποδοσφαίρου που την περσινή περίοδο κατέγραψε επτά γκολ και δέκα ασίστ με τη φανέλα της Λυών.

Paris Saint-Germain are closing in on Bradley Barcola deal after submitting €45m proposal plus 10% sell-on ⏳✨



There are final details to fix then time to book medical tests and Barcola will travel to Paris on Thursday.



Almost there 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/0cPVTToB95