Δημόσια παραδοχή του Κόλο Μουανί: «Θέλω να πάω στην Παρί Σεν Ζερμέν, ελπίζω η Άιντραχτ να μου το επιτρέψει»

Κάνει τα πάντα για να γίνει παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν ο Ραντάλ Κόλο Μουανί, ο οποίος σε δηλώσεις του στο γερμανικό Sky Sports παραδέχθηκε πως ελπίζει η Άιντραχτ να αποδεχθεί την πρόταση των Παριζιάνων.

Την κατάσταση στα χέρια του επιχειρεί να πάρει ο Ραντάλ Κόλο Μουανί όσον αφορά την ενδεχόμενη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα.

Κι αυτό διότι, η Άιντραχτ είπε «όχι» στην τελευταία, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, πρόταση των πρωταθλητών Γαλλίας για τον διεθνή επιθετικό.

Ο ίδιος ο παίκτης λοιπόν με δηλώσεις του στο γερμανικό Sky Sports ξεκαθάρισε πως επιθυμία του είναι να αποχωρήσει από τους Αετούς, τονίζοντας πως ελπίζει ο γερμανικός σύλλογος να του το επιτρέψει.

💥 EXCLUSIVE Randal Kolo Muani! For Sky he told me:



➡️ „I owe Eintracht Frankfurt a lot. I've taken the fans to my heart and have always behaved in a highly professional way. I always gave everything for the club until the very end.“

➡️ „However, it's no secret that Paris… pic.twitter.com/gLMsxt9Lxq