Πρόταση στο... φινάλε των μεταγραφών για την απόκτηση του Μάρκο Βεράτι από την Αλ Αραμπί, η οποία βρίσκεται σε επαφές με την Παρί και τον ποδοσφαιριστή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Ο Μάρκο Βεράτι δεν υπολογίζεται στα πλάνα της Παρί Σεν Ζερμέν για τη νέα σεζόν και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει παρελθόν πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

Μέχρι πρότινος η Σαουδική Αραβία φάνταζε ως ο πιο πιθανός προορισμός για τον Ιταλό μέσο, όμως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο τελικά ενδέχεται να πάρει το αεροπλάνο για Κατάρ.

Όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η Αλ Αραμπί κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Βεράτι και βρίσκεται σε επαφές τόσο με το γαλλικό κλαμπ όσο και με τον ποδοσφαιριστή για να ολοκληρώσει το συντομότερο τη μεταγραφή.

Εφόσον δεν προκύψει κάποια πρόταση από σύλλογο της Ευρώπης, τότε οι συνομιλίες αναμένεται να κορυφωθούν με κοινό γνώμονα τη μετακόμιση του έμπειρου μέσου στο Κατάρ.

Al Arabi have presented formal bid for Marco Verratti, negotiations ongoing on both clubs and player side 🚨🇮🇹🇶🇦



Verratti agreed terms with Al Hilal, deal collapsed as PSG rejected two bids.



Talks set to advance with Al Arabi, if no bids will arrive from European top clubs. pic.twitter.com/psOt8yM0jm